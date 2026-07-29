Liberan moscas estériles producidas en metapa

Los primeros 2.5 millones de moscas estériles de gusano barrenador del ganado (GBG), producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, fueron liberadas en el sur de Chihuahua, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

La dependencia informó que esto forma parte de la estrategia integral para controlar y avanzar hacia la erradicación de la plaga; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) completó el primer ciclo de producción y esterilización de pupas estériles, que fueron embarcadas a Tampico para después trasladarlas a Chihuahua.

La Planta de Producción de Moscas Estériles en Metapa comenzó a operar desde finales de junio; en la inauguración se planteó que para mediados de julio produciría 28 millones de moscas estériles cada semana, cantidad que aumentará gradualmente hasta alcanzar 100 millones a finales de 2026.

Traslado

Las moscas se colocaron en cámaras de dispersión terrestre, con la intención de dispersarse en el municipio de Coronado, Chihuahua. A fin de identificar a las moscas, las pupas se tiñen con colorante verde y así, cuando el insecto abre la pupa, se impregna del colorante. Esto permitirá distinguir a los insectos esterilizados.

El director en jefe del Senasica, Javier Calderón Elizalde, supervisó los trabajos finales del primer lote de material biológico de la Planta de Producción y Esterilización de Moscas de GBG de Metapa de Domínguez, Chiapas.

Resaltó que esta acción representa un hito porque es el primer ciclo de producción de moscas estériles producidas y esterilizadas en México desde 2012.

“De manera gradual e ininterrumpida, el Senasica producirá moscas diariamente hasta alcanzar la meta de 100 millones de insectos a finales de este año y, con ello, avanzar hacia la erradicación de la plaga en el menor tiempo posible”.