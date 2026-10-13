Liberan nueva variedad de café arábiga en el Soconusco

Después de más de 15 años de estudio, especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap) liberaron la variedad de café arábiga "Talismán", desarrollada en el Soconusco. Destaca por su calidad, resistencia a la roya y la broca, tolerancia a la sequía y un rendimiento de hasta 40 por ciento superior al de las variedades tradicionales.

Juan Francisco Caballero Pérez, investigador titular del Campo Experimental Rosario Izapa, explicó que esta variedad es resultado de más de 15 años de trabajos de mejoramiento genético realizados en Tuxtla Chico, con el objetivo de enfrentar las crisis que han afectado a la cafeticultura.

Detalló que "Talismán" representa la segunda generación de variedades mejoradas de café arábiga desarrolladas en Chiapas, después de "Oro Azteca", liberada en 1994.

Combate

El investigador recordó que los trabajos para combatir la roya dieron origen a ambas variedades, ante la necesidad de proteger los cultivos y reducir las pérdidas que ocasionan las enfermedades y plagas.

Explicó que el hongo registró un brote devastador durante la década de 1980 y volvió a afectar severamente al sector en 2012, cuando estuvo cerca de provocar su colapso. A este problema se suma la broca, plaga que, junto con la roya, puede reducir hasta 50 por ciento de la cosecha.

Ante este panorama, señaló que "Talismán" fue desarrollada con resistencia a ambas amenazas y características que le permiten tolerar periodos de sequía, cada vez más frecuentes por los efectos del cambio climático.

Proceso

Caballero Pérez indicó que el proceso de mejoramiento genético requiere entre 15 y 20 años de investigación antes de que una variedad pueda ponerse a disposición de los productores.

Agregó que, durante los ensayos de campo, "Talismán" ha registrado incrementos de entre 30 y 40 por ciento en el rendimiento, además de mostrar una excelente calidad de taza y resistencia a la roya y la broca.

Respecto a las condiciones de cultivo, explicó que la variedad puede adaptarse a altitudes de entre 600 y 800 metros sobre el nivel del mar (msnm); sin embargo, alcanza sus mejores características de aroma y sabor cuando se cultiva entre los mil y mil 200 msnm, un rango que corresponde a zonas importantes del Soconusco y la Sierra de Chiapas.

Con esta nueva variedad, el Inifap busca ofrecer a los cafeticultores una alternativa para mejorar la productividad, enfrentar las condiciones climáticas adversas y reducir las pérdidas ocasionadas por las principales plagas que afectan al cultivo.