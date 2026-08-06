Liberan oficinas de Bienestar tras protesta

Tras dos días de protestas y toma de instalaciones, Servidores de la Nación liberaron las oficinas de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Tapachula, luego de lograr la destitución del delegado regional, José Luis Elorza Flores.

El funcionario era acusado por los trabajadores de presunta violación a derechos laborales, acoso laboral, hostigamiento y presuntos actos de corrupción.

Sixto Vázquez, en representación de los trabajadores, dio a conocer que la noche de este martes una comisión enviada por la Secretaría de Bienestar logró instalar una mesa de negociación, donde se alcanzó un acuerdo favorable para ambas partes, que incluye la salida del delegado señalado y nombraron a Cielo Nucamendi como nueva directora de las oficinas.

“Nuestra exigencia era clara: la destitución del delegado José Luis Elorza y, afortunadamente, lo logramos. Nosotros no nos negábamos a trabajar, solo pedíamos un trato digno y el respeto de nuestros derechos como trabajadores”, abundó.

Afirmó que como Servidores de la Nación siempre han estado dispuestos a cumplir con sus obligaciones; sin embargo, esperan que la nueva encargada respete sus derechos laborales y les brinde el día de descanso que por ley les corresponde.

Dijo que con el acuerdo, la atención en las oficinas centrales y en los Centros de Integración establecidos en diversos municipios del Soconusco queda restablecida y abierta nuevamente al público.

Advirtieron que no permitirán que se repitan prácticas de hostigamiento laboral al interior de la dependencia.