Liberan parque y calles en Tonalá

Las instalaciones del parque Central Esperanza y la calle 5 de Febrero, Rayón y Francisco I. Madero fueron liberadas de los puestos ambulantes que estuvieron durante quince días por la tradicional feria de San Francisco de Asís, así lo informo personal de Protección Civil (PC), quien dio a conocer que se realizó una intensa limpieza debido a que quedado totalmente sucio.

Indicaron que luego de que los puestos ambulantes y juegos mecánicos se fueran se procedió a realizar acciones de limpieza en todos los rincones del parque Central, en donde por quince días se mantuvo ocupado y además no había pasos de vehículos por la zona, ya que se encontraban ocupadas las vías por la cantidad de puestos instalados.

De esta manera hicieron un llamado a las familias tonaltecas, para que a partir de esta fecha puedan regresar de nuevo a las instalaciones del parque Central, y así convivir en un espacio limpio, seguro y tranquilo. Por su parte los transportistas de las diversas rutas reiteraron su alegría por la liberación de las vialidades, toda vez que aseguran que cambiar su ruta debido a la feria afecta su economía al incrementar el gasto de gasolina.