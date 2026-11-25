Con el propósito de fortalecer la conciencia ambiental y promover la protección de las especies marinas, en la comunidad Barra Zacapulco, en el municipio de Acapetahua, se realizó el Octavo Encuentro por la Conservación de la Tortuga Marina.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) precisó que se realizaron actividades de capacitación sobre el cuidado ambiental, culturales, deportivas y la liberación de cientos de ejemplares en la playa.

Convivencia

Familias de diversos lugares llegaron hasta el centro ecoturístico Las Conchitas, en donde se efectuó el encuentro enfocado en la conservación de esa especie, la cual es emblemática de los ecosistemas costeros.

Precisó que se busca visibilizar la importancia de proteger los espacios de anidación, impulsar la educación ambiental y fortalecer la participación de las comunidades en el cuidado de la biodiversidad.

En esa zona ubicada en el núcleo de la Reserva de la Biósfera La Encrucijada, los pobladores participan en actividades de cuidados de nidos de tortuga marina, que para ellos es un compromiso con el cuidado del patrimonio natural de la costa chiapaneca.

Familias completas de la zona y visitantes se sumaron a la liberación de dichos ejemplares en las playas, lo cual impulsa a fortalecer su cultura para su protección.