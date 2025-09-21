Liberan tránsito en el puente atirantado

Finalmente fue reabierta la circulación en ambos sentidos en el puente atirantado que se encuentra frente a la Torre Chiapas, en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez.

Cierran el paso

Inicialmente el carril de poniente a oriente amaneció cerrado el día sábado pero horas después fue abierto confirmó la Secretaría de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez.

Esta misma dependencia detalló que el último cierre obedecía a labores preventivas y de mantenimiento.

Extraoficialmente se señaló que terminaban la instalación de una sección de junta colocada en la unión entre dos tramos, para poder reabrir de manera segura.

Polémica

Es de mencionar que existe polémica por el permanente cierre en la zona, especulándose que existe un mal cálculo que generó demasiada distancia de separación entre dos extremos del puente.

Al respecto en fechas recientes autoridades, especialistas y el alcalde Ángel Torres señalaron que los trabajos en el puente atirantado forman parte de un mantenimiento programado afirmando que la estructura se encuentra en óptimas condiciones.