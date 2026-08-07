Libertad de expresión, un logro de México

En el marco del análisis a los derechos de audiencias, la senadora Sasil de León se pronunció en favor del ejercicio responsable de la libertad de expresión, un derecho fundamental que las y los mexicanos conquistaron a través de los años.

Aclaró que no existe censura ni agresión a la libertad de expresión en los trabajos de análisis de los derechos de audiencias, pues se busca una regulación que aplicará solamente para concesiones de televisoras y radiodifusoras, no así para periodistas independientes.

No obstante, la profundidad del tema exige claridad y conciencia para explicar que la libertad de expresión es una máxima que deberá defenderse, pero también ejercerse con responsabilidad.

Las y los mexicanos, dijo, tenemos el derecho a estar informados con claridad y pertinencia; por ello la importancia de estos trabajos en beneficio de las mayorías y la sociedad.

Recordó que los derechos de las audiencias son inherentes a televisoras y radiodifusoras, las cuales deberán distinguir el concepto de noticias con el de opinión, para ofrecer con claridad esta información a las audiencias.