Librería cierra sus puertas en Tuxtla

La capital chiapaneca pierde uno de sus espacios más emblemáticos dedicados a la lectura. La Librería Porrúa cierra definitivamente sus puertas hoy sábado 23 de mayo, luego de varios años de presencia en Tuxtla Gutiérrez.

Como parte de su despedida, la sucursal mantiene descuentos del 25 por ciento en libros durante su último día de venta al público, en un horario de 10 de la mañana a 7 de la noche, en su ubicación de avenida Central y esquina con 4ª Oriente Norte, a un costado del hotel María Eugenia.

Ubicación

El cierre ocurre meses después de que la librería cambiara de sede.

Durante años permaneció instalada en la planta baja del edificio Maciel, sobre la 2ª Poniente Sur número 118, en el centro de la ciudad, hasta trasladarse a la avenida Central.

Sin embargo, el movimiento no logró revertir la baja respuesta comercial.

La desaparición de Porrúa se suma al reciente cierre del Centro Cultural Trillas, otro espacio dedicado a la venta de libros técnicos, académicos y material educativo, que además contaba con un auditorio y servicios dirigidos desde nivel preescolar hasta universitario.

Para promotores culturales y libreros locales, el panorama refleja una crisis profunda en el acceso y consumo de libros físicos en Chiapas.

De acuerdo con Julio Sánchez Esquinca, representante de la Asociación de Libreros Chiapanecos, actualmente en Tuxtla Gutiérrez sobreviven únicamente dos librerías de interés general.

Tres negocios de libros usados y seis librerías religiosas, una cifra muy inferior a la registrada décadas atrás, cuando el centro de la ciudad concentraba varios establecimientos dedicados a literatura, textos académicos y revistas culturales.

Especialistas atribuyeron esta reducción al crecimiento del comercio digital, el consumo de contenido en plataformas electrónicas, los altos costos de operación y la baja cultura de compra de libros físicos en la entidad.