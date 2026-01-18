Libres 11 detenidos por asuntos religiosos

Alrededor de las 10 de la noche del viernes 16 de enero, 11 personas detenidas en la comunidad Pinar Salinas, municipio de Zinacantán, fueron rescatadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) para después rendir su declaración sobre los hechos.

Así lo informó Antonio Vázquez Méndez, pastor en el lugar donde ocurrió el incidente, quien detalló que la retención por parte de las autoridades, de religión católica, fue por una presunta persecución religiosa hacia los evangélicos, posteriormente hicieron su declaración.

Interviene Secretaría de Gobierno

Indicaron también que la liberación de los evangélicos fue gracias a la intervención de Secretaría de Gobierno, mediante la subsecretaría son sede en San Cristóbal.

Antonio Vázquez señaló que la persecución religiosa de parte de autoridades contra los evangélicos tiene antecedentes en 2010, personas también fueron golpeadas y subidas a una camioneta.

Señaló que la táctica de las autoridades para que la gente no cambie de religión es quitarles los servicios básicos, razón por la que muchas familias desisten.

Pidió la intervención de las autoridades estatales para que la intolerancia religiosa no siga reproduciéndose en pleno 2026.