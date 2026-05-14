Licencia de conducir digital es una realidad

La Secretaría de Finanzas en Chiapas, que dirige Manuel Pariente Gavito, ha puesto en marcha la licencia de conducir digital que podrá descargarse desde una aplicación ofreciendo algunas ventajas respecto al documento físico.

Informaron que la licencia digital Chiapas estará disponible para descargarse en los sistemas operativos Android e iOS.

Validez legal

“Esta herramienta permite a las y los conductores portar su documento en cualquier dispositivo móvil con la misma validez legal que la versión física, funcionando como un complemento que no genera ningún costo adicional para la ciudadanía”, detalló la dependencia.

Contexto

Las autoridades locales informaron que con esta modernización Chiapas es el noveno estado en el país que contará con una licencia de conducir digital, lo que brinda una ventaja en la disminución de riesgos de daño del documento físico.

La licencia digital podrá descargarse tanto para la modalidad de motociclista como automovilista.

Menos burocracia

Además, la Secretaría informó que ahora cuentan con el Chatbot “Chiapas te escucha” con el que la ciudadanía podrá realizar pagos de forma ágil. También destaca el sistema de Agenda de Citas para eliminar definitivamente las filas en las oficinas”.

Asimismo, se ha puesto en marcha la obtención del Recibo Oficial Electrónico para que sea de forma inmediata, es decir: se quitan los tres días de espera que estaban previstos y ahora la población tendrá una pronta respuesta.