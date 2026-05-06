Licencia de maternidad por un año aún está en revisión

La diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Andrea Negrón Sánchez, se pronunció a favor de la iniciativa presentada por su partido a nivel nacional para extender la licencia de maternidad hasta un año, aunque advirtió que cualquier reforma debe construirse escuchando a todas las partes involucradas, sobre todo al sector empresarial.

En entrevista, la legisladora destacó la importancia de garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho pleno al cuidado de sus hijas e hijos durante los primeros meses de vida, a los que calificó como “sumamente importantes”. “Regresar en un lapso tan rápido para las mujeres es muy complicado”, afirmó.

Debate

No obstante, reconoció que la propuesta —aún en fase de análisis— debe dialogarse con los empleadores. “A pesar de que esta es una causa que ha impulsado Movimiento Ciudadano, también es muy importante hablar con el sector que en muchos casos son los que se ven involucrados: el sector empresarial. Creo que es muy importante escuchar esa parte”, señaló.

Negrón Sánchez subrayó que el partido también ha impulsado el debate sobre las licencias de paternidad, con el fin de equilibrar la responsabilidad de los cuidados. “Seguimos hablando de que los cuidados caen exclusivamente para las mujeres, cuando debería ser ambos padres. No se puede hablar de igualdad si la mujer sigue en esa desventaja”, expresó.

Como ejemplo mencionó que en los procesos de contratación laboral aún es común que a las mujeres se les pregunte si tienen planeado embarazarse, algo que, dijo, “no es lo correcto” y que no ocurre con los hombres.

En cuanto a la viabilidad económica de la propuesta —que implicaría cubrir un año de salario para la madre y el eventual pago de una persona suplente—, la diputada explicó que aún no se ha bajado la información completa a las bancadas locales. “Eso es lo que están todavía planteando. A nosotros no nos han bajado la información completa, pero valdría mucho la pena ponerlo en el centro de estudio y análisis”, señaló.

Por último, insistió en que el debate debe incluir todas las voces, incluidos los sectores patronales, para garantizar el pleno goce de los derechos de las mujeres sin generar afectaciones no previstas. “En cuanto nos bajen mayor información, podremos expresarla con mayor detenimiento”, concluyó.