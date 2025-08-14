Licitarán 50 obras para empresas chiapanecas

Alrededor de 50 obras de caminos serán licitadas a principios de septiembre, proyectos que deberán ser ejecutados por empresas chiapanecas, así lo adelantó el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales.

El funcionario mencionó que esto se hace con el objetivo de que la inversión se quede en la entidad y beneficie directamente a la economía local, tal y como lo ha instruido el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

En el desayuno de trabajo organizado por empresarios y empresarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Delegación Chiapas, Ruiz Morales mencionó que las obras de la entidad serán construidas por manos chiapanecas.

Destacó que la participación empresarial de la construcción es importante para llevar a cabo estos proyectos y convocó a que se sumen para que sea posible.

Empresas locales, garantía de calidad

Por su parte el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, coincidió en la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con la Comisión Estatal de Caminos.

Además, añadió que las empresas locales son garantía en la ejecución de infraestructura de calidad con alto compromiso social.

Asimismo, el presidente destacó la participación activa de las empresarias chiapanecas en la construcción.

“Es muestra del sentido de inclusión y del impulso a la igualdad de oportunidades, bajo la premisa de que el talento no tiene género”, mencionó.

De acuerdo a datos proporcionados por la coordinadora de empresarias de la CMIC, Iris Cristal Ballinas Cancino, se informó que actualmente se cuenta con 74 empresas lideradas por mujeres constructoras.

Reconociendo la importancia de este sector en la sociedad chiapaneca y enfatizaron su apoyo a las constructoras, valorando su contribución a la economía local y su compromiso.