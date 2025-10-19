Lidera Chiapas casos de gusano barrenador

Chiapas se mantiene como el estado con más casos de gusano barrenador del ganado. De acuerdo con datos oficiales, en el último informe realizado hasta el mes de octubre de este año, se reportaron 237 casos activos, sumándose a los más de cuatro mil registros acumulados en menos de un año.

Lo anterior lo informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que reveló su más reciente Informe de Casos Activos de Gusano Barrenador del Ganado, con corte al 10 de octubre.

La situación en la entidad chiapaneca es aún más alarmante considerando los datos ya acumulados.

Según Senasica, del 20 de noviembre de 2024 al 4 de octubre de 2025 se han registrado cuatro mil 12 casos en Chiapas, superando por amplio margen a Oaxaca (954) y Tabasco (898), que ocupan el segundo y tercer lugar nacional, respectivamente.

Contención en elnorte, alerta en el sur

En contraste, estados del norte como Nuevo León han logrado contener los brotes recientes. En septiembre de este año se registró el primer caso en Sabinas Hidalgo, y otro más en octubre en Montemorelos.

Sin embargo, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios, lo que permitió evitar la propagación y mantener el control epidemiológico.

Ante el aumento de los casos, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) puso en marcha en julio la reconversión de la Planta de Cría y Esterilización de Mosca del Mediterráneo, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas.