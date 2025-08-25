Lidera Chiapas casos de tétanos en México

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave) señaló que Chiapas encabeza la lista nacional de casos de tétanos con un total de seis personas afectadas, tres hombres y tres mujeres, en lo que va de 2025. La entidad supera a Jalisco y Veracruz, que registran cuatro casos cada uno, mientras que Tabasco, Michoacán e Hidalgo contabilizan dos, y Colima, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y Yucatán reportan solo uno.

De acuerdo con el reporte correspondiente a la semana epidemiológica 32, en lo que va del año, el estado ha registrado seis contagios de esta enfermedad grave; especialistas recordaron que la vacunación y el cuidado de heridas son clave para prevenirla.

Origen

El tétanos es provocado por la bacteria Clostridium tetani, presente en el suelo, polvo y heces animales.

Esta ingresa al organismo a través de heridas profundas, quemaduras o cortes, y ataca el sistema nervioso causando espasmos musculares intensos, rigidez y, en casos graves, dificultad para respirar y tragar.

Uno de los síntomas más característicos es el llamado “trismo” o rigidez de la mandíbula.

Aunque no se transmite de persona a persona, la enfermedad es considerada grave por su alta letalidad si no se atiende a tiempo.

Un caso particular es el tétanos neonatal, que puede afectar a recién nacidos cuando el cordón umbilical es cortado o tratado en condiciones insalubres.

Ante esto, la Secretaría de Salud subrayó que la forma mas efectiva de prevención es la vacunación.

El biológico está incluido en el esquema infantil, y se recomienda aplicar un refuerzo cada 10 años para mantener la protección.

Además, es fundamental atender de manera inmediata y con higiene cualquier herida para evitar que la bacteria logre ingresar al cuerpo.

Por otro lado, expertos hicieron un llamado a reforzar las campañas de vacunación y concientización en comunidades rurales y urbanas, donde el acceso a servicios médicos y las condiciones sanitarias pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte frente a esta enfermedad prevenible.