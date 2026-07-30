Lidera Chiapas eventos de repatriación

Más de siete mil personas originarias de Chiapas han sido repatriadas desde los Estados Unidos, los chiapanecos encabezan las cifras de los 75 mil 750 eventos de devolución de mexicanas y mexicanos desde el mes de enero a mayo, de acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.

En un contexto de escalada drástica en la aplicación de leyes migratorias del vecino del norte, un total de siete mil 346 personas de origen chiapaneco han sido retornados a México, son seis mil 779 hombres y 567 mujeres.

Las personas originarias de Guanajuato ocupan el segundo puesto en la lista de repatriados con seis mil 180 eventos. Guerrero el tercer lugar con cinco mil 806.

Los datos que presenta esta agencia migratoria exponen que Tapachula se convirtió en la segunda ciudad con más recepción de mexicanos devueltos, con 14 mil 565 personas que llegaron al Aeropuerto Internacional de esa ciudad.

La mayoría de personas son devueltas a alguno de los tres puntos de recepción en Tamaulipas, los cuales, en conjunto, recibieron 17 mil 906 personas.

La niñez chiapaneca migrante también encabeza la lista en eventos de devolución al territorio nacional con 288 niñas, niños y adolescentes; 231 fueron repatriados en calidad de no acompañados.