Lidera Chiapas producción de miel

La actividad apícola en Chiapas representa uno de los indicadores más destacados de todo el país; según datos difundidos por el Observatorio Ciudadano de Fomento Económico de Chiapas (FEC), el estado es referente nacional en la producción de miel; además, mantiene una tendencia positiva en diversos sectores, consolidándose como uno de los principales productores.

El reporte, con cifras acumuladas durante 2026, señaló que la entidad ocupa posiciones relevantes a nivel nacional en la producción de carne de ave, bovino, porcino, leche, miel y guajolote, actividades que representan una importante fuente de empleo e ingresos para miles de familias en zonas rurales.

Uno de los indicadores más destacados es la producción de miel.

Con mil 397 colmenas registradas en producción, el estado aporta el 24.6 por ciento de la producción nacional, colocándose en el primer lugar del país en esta actividad.

Sin embargo, el informe también advirtió una disminución del 13.5 por ciento en comparación con los niveles registrados en 2020 y una caída del 3.4 por ciento respecto al año anterior.

Crece producción de carne de ave

En el sector pecuario, la producción de carne de ave alcanzó 43 mil 115 toneladas, ubicando a la entidad en la sexta posición nacional y representando el 6.5 por ciento de la producción del país.

Además, este rubro mostró un crecimiento acumulado de 23.6 por ciento desde 2020 y un incremento de 11.7 por ciento en comparación con 2025.

Con una producción superior a las 18 mil 889 toneladas de carne de bovino, la entidad se posiciona en el sexto lugar nacional y aporta el 5.1 por ciento del total del país.

En este sector se reporta un crecimiento de 7.5 por ciento respecto a 2020 y de 4.1 por ciento en relación con el año pasado.

Por su parte, la producción de carne de porcino registra uno de los mayores incrementos.

Chiapas ocupa la séptima posición nacional con más de 10 mil 869 toneladas producidas y una participación de 2.8 por ciento del mercado nacional.

El crecimiento acumulado desde 2020 alcanza el 82.9 por ciento, mientras que en el último año aumentó 71.6 por ciento.

Aunque el estado se ubica en el lugar 22 nacional, el volumen de producción de huevo presenta un crecimiento acumulado de 54 por ciento desde 2020 y de 53 por ciento en comparación con 2025.

En cuanto a la leche, ocupa el séptimo lugar nacional con una producción superior a los 77 mil litros, equivalente al 3.4 por ciento del total nacional.

Este sector reportó un crecimiento de 10.2 por ciento en los últimos seis años y de 5.1 por ciento durante el último año.