Lidera Chiapas rezago digital

Con dos mil 90 espacios sin acceso a internet y más de 866 mil hogares sin celular por falta de recursos, el estado enfrenta la mayor brecha digital del país. Un programa federal busca ampliar la conectividad en comunidades rurales, aunque persisten desigualdades de género y territorio.

El estado no solo concentra un alto número de localidades sin cobertura, sino también presenta la tasa más baja de usuarios de internet en el país.

Chiapas, junto con Veracruz, Estado de México y Oaxaca, se encuentra entre las cuatro entidades con mayor concentración de comunidades sin acceso a redes móviles.

Avance insuficiente

Aunque en los últimos cuatro años se registró una mejora cercana a los 20 puntos porcentuales en conectividad, el avance resulta insuficiente frente al resto del país.

La entidad continúa encabezando indicadores críticos, como el número de hogares sin telefonía móvil por razones económicas.

En cifras, 866 mil 787 hogares chiapanecos carecen de celular por falta de recursos, lo que representa el 13.9 por ciento del total nacional, la proporción más alta registrada en México.

Zonas indígenas

En estados con alta presencia indígena y ruralidad, como Chiapas, las diferencias en el acceso y uso de internet entre hombres y mujeres alcanzan hasta 10 puntos porcentuales en perjuicio de las mujeres.

En el caso específico del estado, la distancia entre mujeres rurales y urbanas supera los 28 puntos porcentuales.

Plan 2026

Como parte del Programa de Conectividad en Sitios Públicos y Áreas de Atención Prioritaria, se ha encomendado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su filial Telecomunicaciones e Internet para Todos, la tarea de llevar internet a miles de espacios estratégicos.

El rezago digital en Chiapas responde a una combinación de factores: la alta dispersión poblacional, con un 38 por ciento de la población viviendo en localidades pequeñas, la compleja orografía del estado, la falta de recursos económicos y la baja rentabilidad para inversiones privadas en zonas alejadas.