Lidera entidad estrategia de alfabetización

Flor Marina Bermúdez, coordinadora del Programa de Alfabetización Chiapas Puede, comentó que ocho de cada 10 personas que se están alfabetizando en el país son habitantes del nuestro estado. “Chiapas liderea la estrategia nacional de alfabetización”.

Destacó que el método Matías de Córdova, que fue el aporte del Gobierno Estatal a la alfabetización en México fue avalado por el Institucional Nacional de Educación para Adultos (INEA) y ha mostrado una gran eficiencia en su aplicación, además que tiene toda la pertinencia cultural que el estado necesitaba.

Se había previsto que las personas aprenderían a escribir en cuatro meses, pero quienes ya se inscribieron y terminaron, lo hicieron en tres meses, también gracias a los alfabetizadores y la capacitación que toman previamente.

Mencionó que la mayor cantidad de población que no sabe leer ni escribir habita en pueblos originarios y son hablantes de lenguas indígenas, por eso diseñaron los materiales educativos en cinco lenguas: español, tsotsil, tseltal, zoque y tojolabal, aprobado por traductores especializados.

Mujeres también quieren salir adelante

Destacó también que casi todas las personas que se han inscrito al programa son mujeres, por ejemplo, en San Juan Chamula ocho de cada 10 personas que están aprendiendo a leer y escribir son mujeres, por eso han reconocido al presidente municipal por el apoyo que ha dado a las mujeres.

De los dos mil 400 educandos en esa lugar casi dos mil son mujeres. “Realmente en todos los municipios se vienen transformando prácticas hacia las mujeres de forma favorable, y el impulso que ha dado el gobernador y el secretario de educación a la participación de las mujeres ha sido clave”.

Para iniciar este programa trabajaron con 40 especialistas y asesores en lenguas del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), para conformar un grupo de trabajo que elaboró un método de alfabetización propio basado en las etno-pedagogías, el aprendizaje situado y la pertinencia para las personas.