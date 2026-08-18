Lideran mujeres Tianguis Agropecuario

Con el objetivo de acercar a productores del campo con los consumidores y fortalecer el comercio de productos elaborados en Chiapas, este 17 de agosto se realizó la segunda edición del Tianguis Agropecuario, en la explanada del parque Central de Tuxtla Gutiérrez; la participación de mujeres productoras ocupó más del 60 por ciento de los stands.

Desde las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde, cientos de familias acudieron al espacio para conocer y adquirir directamente productos provenientes del campo chiapaneco, entre ellos frutas, verduras, miel, café, alimentos, bebidas, ropa bordada, textiles, artesanías, accesorios de ámbar y licores artesanales.

En esta edición participaron 85 productoras y productores, de los cuales 53 fueron mujeres, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar los artículos que elaboran o cosechan.

Carla, enlace de Género de la Secretaría de Agricultura, explicó que uno de los principales objetivos del tianguis es reconocer el trabajo de quienes producen en el estado y, generar un vínculo directo entre productor y consumidor, evitando intermediarios.

Mujeres, protagonistas

La participación femenina fue uno de los aspectos destacados de esta edición, al representar más de la mitad de los expositores.

La funcionaria señaló que durante años el trabajo de las mujeres productoras no siempre recibió el reconocimiento necesario, pese a su participación en actividades como la elaboración de alimentos, textiles y productos derivados del campo.

Actualmente, dijo, se busca abrir espacios para que puedan mostrar y comercializar directamente aquello que producen con sus propias manos.

“Ellas vinieron a ofrecer queso, crema, miel, textiles, frutas y productos derivados de la ganadería, además de artesanías y otros artículos elaborados de manera local”, destacó.

Para las productoras, agregó, estos espacios también representan una oportunidad para sentirse tomadas en cuenta y generar ingresos a partir de su trabajo.

“Se han sentido importantes, tomadas en cuenta. No hay discriminación alguna y hay una igualdad para ellas”, señaló.

Buscan ampliación

La segunda edición del Tianguis Agropecuario se realizó mediante una convocatoria dirigida a productoras y productores interesados en participar.

Adelantó que una posible sede para la tercera edición podría ser la Torre Chiapas, propuesta que permitiría incrementar el número de participantes y acercar la oferta de productos chiapanecos a más consumidores.

La intención, explicó, es que cada vez sean más productores y productoras los que encuentren una plataforma para comercializar directamente su trabajo.