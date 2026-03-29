Ligado VPH a distintos tipos de cáncer

El virus del papiloma humano (VPH) se ha convertido en un tema clave, no solo por su alta frecuencia, sino por su relación con distintos tipos de cáncer que pueden afectar tanto a mujeres como a hombres en algún momento de la vida.

De los más de 200 tipos de VPH, solo algunos están asociados con el cáncer cervicouterino, el cáncer de ano, vulva, vagina, de boca y garganta. A nivel global, cientos de miles de casos de cáncer cada año están relacionados con infecciones persistentes por este virus, lo que lo posiciona como uno de los principales retos en salud pública en el mundo.

Especialistas

Especialistas señalan que en México, hay evidencia epidemiológica de que los tipos de VPH con alta probabilidad de evolucionar a cáncer se presentan en distintos grupos de edad, lo que confirma que el virus no es un tema exclusivo de una sola etapa de la vida ni de un solo sexo.

Las cifras nacionales sobre cáncer cervicouterino, así como el aumento de tumores asociados al VPH en hombres, refuerzan la importancia de hablar de prevención desde una perspectiva incluyente y continua.

En este contexto, los métodos preventivos juegan un papel fundamental para disminuir la carga de las enfermedades asociadas al VPH, algunas de estas herramientas son el uso correcto del condón y la vacunación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) subraya que estas estrategias forman parte de un enfoque integral para reducir la carga de enfermedades relacionadas con el VPH en la población.

El bienestar se puede construir desde edades tempranas y mantenerse a lo largo del crecimiento de las personas. Con información clara, es posible fortalecer la conversación sobre el VPH como un tema de salud que concierne a todos: mujeres y hombres, desde la niñez hasta la adultez.