Ligero descenso en la canasta básica

El descenso en el precio del huevo, tomate, azúcar, frijol, aceite, arroz y pollo en comparación con meses pasados después de incrementos constantes, son ejemplos de algunos productos de la canasta básica que registraron un ligero descenso lo que representa un respiro económico para las familias de la región.

De acuerdo con recorridos en mercados y centrales de abasto, alimentos como el huevo, tomate, azúcar, frijol, aceite, arroz y pollo mostraron bajas que van de 2 a 6 pesos por kilo, dependiendo del establecimiento y la marca.

El casillero de huevo, que llegó a venderse hasta en 90 pesos en enero, hoy se encuentra entre 25 y 40 pesos, el tomate bajó de 38 a 26 pesos por kilo en promedio, el azúcar pasó de 29 a 23 pesos, mientras que el frijol negro se ajustó de 42 a 25 pesos el kilogramo.

En el caso del aceite comestible de 1 litro, la reducción fue de 50 a 45 pesos, el arroz se redujo de entre 28 a 20 pesos, mientras que el pollo entero bajó de 220 a 180 y 200 en pollerías locales.

“Es poco, pero ya se siente, porque antes con 500 pesos no compraba nada, hoy sí alcanzo a llevar lo básico”, comentó doña Guadalupe Vázquez, ama de casa, mientras hacía sus compras en el mercado Sebastián Escobar.

Factores

Dijo que la baja de algunos productos representa un alivio económico para las familias, quienes en los últimos meses habían sido golpeados por la escalada de precios, aunado a la falta de empleos bien remunerados en la frontera sur.

Comerciantes atribuyen la baja a tres factores: mejor temporada de cosecha para tomate y frijol, estabilidad en el precio de energéticos que impacta costos de transporte, y una ligera recuperación en la producción avícola tras los brotes de gripe aviar de 2024 y 2025.