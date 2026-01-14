Limitan venta de alcohol en la Fiesta Grande de Chiapa

Luego de que la actual edición de la fiesta grande de Chiapa de Corzo se viera envuelta en polémica por el consumo excesivo de alcohol por parte de sus asistentes, las autoridades de seguridad han decidido que a partir de las dos de la mañana se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas en el municipio.

Esta medida se da luego de que en redes sociales y en diversas plataformas digitales se viralizaran videos de peleas callejeras a causa del consumo bebidas embriagantes, situación afectó la imagen de la tradicional feria y dejó en evidencia la falta de protocolos de seguridad municipal.

Operativos de supervisión

Bajo el lema de “La fiesta grande también tiene hora” la secretaría hizo oficial esta implementación que previamente fue abordada en la mesa de paz, donde se estableció que durante los operativos de supervisión participarán elementos de seguridad municipal, estatal y federal.

Año con año, la celebración se ha ido popularizando y aumentando en número de asistentes, situación que ha obligado la intervención de las autoridades de seguridad para garantizar que se mantenga el orden y evitar cualquier acto de violencia.

Piden respeto

Por su parte, habitantes originarios de Chiapa de Corzo han pedido respeto a las tradiciones, previo a la celebración de santos como “El señor de Esquipulas” “San Antonio Abad y el consagrado” y “San Sebastián” fechas en donde los parachicos y chiapanecas salen a las calles.

Al mismo tiempo sentenciaron con retirar a falsos Chuntá que no tengan un comportamiento ejemplar, que falten al respeto a la vestimenta tradicional y no haya un respeto por el simbolismo de visitar los templos y altares.

Invitaron a los jefes y líderes de pandillas respaldar a la autoridad con el fin de proteger y hacer respetar la tradición del pueblo chiapacorceño, así como no abonar a manchar la imagen de una fiesta considerada como una de las más populares e históricas de Chiapas.