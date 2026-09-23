Limitar uso de dispositivos es tarea de casa

La Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió una recomendación dirigida a madres, padres y tutores en la que expone la importancia de establecer límites al tiempo de pantalla de menores, observar el propósito del uso, su impacto en el sueño, así como las actividades que se dejan de lado.

La dependencia de seguridad sugirió establecer horarios y espacios libres de dispositivos durante las comidas o los momentos de convivencia familiar y evitar pasar mayor tiempo en actividades no necesarias frente a las pantallas.

Acuerdo federal

Esta recomendación se emitió a días del acuerdo federal que establece que, a partir del 3 de noviembre, no se podrá utilizar el celular durante la jornada escolar en educación básica.

Las nuevas disposiciones federales contemplan que en las escuelas de nivel básico los dispositivos permanezcan guardados en las mochilas de los alumnos y solo puedan emplearse en casos de emergencia o con fines pedagógicos programados, bajo supervisión docente.

Para educación media superior se fomentará un uso responsable con limitaciones definidas por cada institución, mientras que en el nivel superior se promoverá una ciudadanía digital crítica y ética.

Según datos presentados por la Secretaría de Educación Pública federal, tras una consulta con docentes de todo el país, el 81 por ciento se manifestó a favor de establecer reglas claras para el uso de dispositivos en planteles educativos.

Entre los principales problemas detectados, se señaló dificultades para mantener la atención de los estudiantes y el 38 por ciento indicó que los celulares interrumpen las actividades escolares.

Las autoridades educativas han destacado que se busca recuperar espacios de convivencia, atención y creatividad en las aulas, así como mitigar los efectos negativos que el uso indiscriminado de redes sociales puede tener en el desarrollo cognitivo y la salud mental de los menores.