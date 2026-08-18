Limpia municipal se va a paro

Ante el incumplimiento de promesas por parte del Ayuntamiento de San Cristóbal, personal de limpia municipal tanto sindicalizado como eventual se fue a paro desde la mañana de este lunes, suspendiendo la recolección de residuos en varios puntos de la ciudad.

Trabajadores expresaron que sus exigencias están relacionadas a la falta de nuevos uniformes, de medicamentos y atención médica, a la dificultad para obtener la jubilación, así como al poco mantenimiento que se le da a los camiones recolectores.

En ese sentido, también señalaron la promesa incumplida de la presidenta municipal, Fabiola Ricci, de comprar ocho camiones recolectores nuevos, de los cuáles sólo se han adquirido tres. Los demás vehículos, indicaron, son rentados.

Pese a la molestia que la falta del servicio causó en la ciudadanía, las negociaciones con la base trabajadora se vieron entorpecidas por la ausencia de la presidenta municipal y de José Domingo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de San Cristóbal de Las Casas (Sutram).

Por lo mismo, se observó a elementos de otras dependencias como Protección Civil (PC) municipal y tránsito municipal recoger los bultos de basura dispersos en varios puntos.

Métodos de presión

Por su parte, Diego Carpio, apoderado legal del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Cristóbal, recordó que, en todo ayuntamiento, el servicio de limpia es el que más se usa para exigir mejoras laborales.

Consideró que las acciones están relacionadas al reciente incremento del 5 % al salario obtenido por el Sutram, que en un principio solicitó un 50 % de aumento. Carpio señaló que este tipo de negociación no es sana ni para la sociedad ni para las bases trabajadores, pues no se recuperan las necesidades reales.

Indicó que, ante este tipo de conductas, recae en ellos la responsabilidad de demostrar que las negociaciones laborales pueden ser legítimas y dar resultados positivos para la sociedad.

Cabe señalar que esta es la segunda ocasión del año en que personal de limpia municipal decide irse a paro. A finales de marzo los trabajadores también detuvieron la recolección por falta de medicamentos.