Limpian río para evitar inundaciones en Tonalá

Con el propósito de evitar posibles inundaciones ante la crecida del río que atraviesa la ciudad de Tonalá, Chiapas, autoridades iniciaron trabajos de desazolve, informó el personal de Protección Civil.

La dependencia dio a conocer que estas acciones se realizaron para que el agua no se estanque y cause inundaciones, ya que muchas familias han construido sus hogares cerca del cause de este riachuelo.

Las autoridades reiteraron que para evitar este tipo de situaciones se realizó la limpieza del cause, ya que el pequeño río atraviesa varios asentamientos poblacionales.

Manifestaron que este miércoles lograron sacar una gran cantidad de lodo y ramas, ademas de basura, que de alguna manera tapa la circulación del agua y esto también podría provocar el desborde del río.