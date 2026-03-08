Limpian zonas del río Sabinal

Ciudadanos y autoridades realizaron una intervención en diversas zonas cercanas al río Sabinal, en Tuxtla Gutiérrez, para limpiarlo y tener un diagnóstico de sus condiciones ante posteriores tiempos de lluvia.

Las autoridades indican que esta acción es parte del programa Chuleando El Sabinal, mediante el cual refuerzan las labores de limpieza y mantenimiento en este afluente de la ciudad.

Estas acciones contribuyen a la prevención de riesgos, al cuidado del entorno y al fortalecimiento de un Tuxtla más limpio y ordenado.

Ahí mismo, ciudadanos hicieron peticiones para realizar desmontes, fumigaciones contra moscos y limpieza general de cara a las lluvias.

La limpieza se realizó en cercanías del río, también en parques, calles y espacios públicos, por lo que los ciudadanos de otras colonias pidieron una intervención directa al interior del conocido río en la capital.