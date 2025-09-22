Limpieza ciudadana al rescate del Museo

Miembros del Comité Directivo del Museo de la Ciudad realizaron una primera actividad pública de limpieza y mantenimiento del inmueble, donde anunciaron que en breve iniciarán las actividades culturales.

Estructura

Al respecto Joselyny Torres, miembro del Comité Directivo explicó que la estructura el inmueble está en buenas condiciones y solamente queda mucha limpieza y organización por delante.

Informó que realizaron una jornada de más de 60 personas en tres brigadas: limpieza, orden de la colección y jardinería

“Continuarán los trabajos para dejar listo el edificio para su reapertura, estamos integrando comisiones ciudadanas para la agenda cultural, la agenda de exposiciones temporales y la construcción de la narrativa museográfica de forma participativa para construir las salas permanentes” finalizó.