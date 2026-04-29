Limpieza, prioridad ante propaganda anticipada

Ante la proliferación de anuncios espectaculares, bardas pintadas que podrían interpretarse como actos anticipados de campaña rumbo a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, el presidente municipal Ángel Torres señaló que será responsabilidad de las autoridades electorales determinar cualquier sanción o exhorto; en tanto, resaltó que su trabajo es mantener las jornadas de limpieza en estos espacios de la ciudad.

Destacó que las autoridades electorales son quienes deben determinar posibles sanciones por actos anticipados de campaña.

“El tema electoral le corresponde a las instancias competentes. Nosotros nos enfocamos en mantener la ciudad limpia”, afirmó.

Jornadas

En ese sentido, informó que brigadas municipales trabajan de manera permanente, incluso las 24 horas, en tareas de limpieza, mantenimiento urbano y mejoramiento de la imagen de la capital.

Labores y prevención

Estas acciones incluyen poda de árboles, pintura de espacios públicos y atención a vialidades.

Como parte de las medidas preventivas ante la próxima temporada de lluvias, la cual se prevé intensa según autoridades de Protección Civil (PC), el gobierno municipal también realiza trabajos de limpieza en el río Sabinal y sus afluentes, utilizando maquinaria especializada para reducir riesgos de inundaciones.

En materia ambiental, adelantó que este año se dará continuidad a las campañas de reforestación, luego de que en el ejercicio anterior se lograra la siembra de más de 15 mil árboles en distintos puntos de la ciudad, como parques, camellones y colonias.

Logros

Asimismo, destacó avances en acciones de salud preventiva, particularmente en el combate a enfermedades transmitidas por vector.

Gracias a las jornadas de descacharramiento, en las que se han recolectado alrededor de seis mil toneladas de residuos, se ha logrado una disminución del 84 % en los casos de dengue, zika y chikungunya.

Finalmente, subrayó que la prevención seguirá siendo el eje central de la administración municipal, tanto en temas ambientales como de salud y protección ciudadana.