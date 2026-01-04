Linfoma de Hodgkin inside en los jóvenes

En México, el linfoma de Hodgkin se encuentra entre los 20 cánceres más prevalentes, puede afecta a cualquier persona, pero ciertos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollarlo. La edad más común de prevalencia es en jóvenes de 20 a 29 años y mayores de 55.

Factores

Los hombres tienen un riesgo ligeramente mayor que las mujeres. El tener antecedentes familiares cercanos afectados. Otro factor de riesgo es el virus de Epstein-Barr; igualmente un sistema inmunitario debilitado, como en personas con VIH/SIDA o que han recibido trasplantes de órganos.

En México las estadísticas sobre este tipo de cáncer en específico son limitadas, pero se estima que está entre los 20 más prevalentes. Se logró registrar dos mil 341 nuevos casos solo en el 2022.

Desarrollo

De acuerdo con los especialistas, se desarrolla en el sistema linfático, una parte esencial del sistema inmunológico que protege al cuerpo contra infecciones y enfermedades. Los principales tipos son: esclerosis nodular, es el subtipo más frecuente, especialmente en personas jóvenes.

Se presenta en siete de cada 10 casos, por lo general, comienza en los ganglios linfáticos del cuello o el pecho.

También celularidad mixta, es el segundo tipo más común (en 4 a 10 casos), se observa con mayor frecuencia en personas con VIH. Puede aparecer en cualquier ganglio linfático, pero es más común en la parte superior del cuerpo.

Rico en linfocitos, es un subtipo poco común, generalmente se encuentra en la parte superior del cuerpo y afecta a pocos ganglios linfáticos. Depleción linfocítica, es una forma rara y de rápido avance, se presenta principalmente en personas mayores y en aquellas con VIH.

Suele estar en etapas avanzadas cuando se diagnostica y afecta principalmente a los ganglios linfáticos del abdomen, el bazo, el hígado y la médula ósea.