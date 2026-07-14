Lista cuarta edición del Croquetón 2026

Con la meta de reunir más de 2 toneladas de alimento, se realizará el próximo domingo 19 de este mes la Cuarta Edición del Croquetón San Cristóbal de Las Casas 2026, que organiza Celeste Coello Armas de la Asociación Civil Provida Animal JDCA.

En conferencia de prensa realizada este lunes, se dio a conocer que esta actividad dará inicio a partir de las 9 de la mañana en el Parque de los Héroes (atrás del Musac). En esta ocasión, los beneficiados con el alimento recaudado serán Perritos Jovel y Cecam San Cristóbal.

La iniciativa es apoyada por el programa Hablemos con Causa, la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas, Delegación San Cristóbal de Las Casas, y la Coordinación de Aficionados al Canto.

Los organizadores invitaron a la ciudadanía a formar parte de la Cuarta Edición del Croquetón, un evento que une voluntades para brindar una vida más digna a los animales que más lo necesitan.

Durante la jornada se estarán recibiendo: croquetas para perros y gatos, alimento húmedo, productos de limpieza, material de curación y tapitas plásticas para apoyar la campaña Tapitas por Vida.

Actividades

Además, las familias podrán disfrutar de diversas actividades gratuitas: vacunación antirrábica para perros y gatos, orientación sobre cómo y dónde denunciar casos de maltrato, crueldad y abandono animal.

Bazar Deja tu Huella ofrecerá productos con causa, regalos y sorpresas gracias al respaldo de patrocinadores.

Además, habrá un programa artístico con la participación de destacados aficionados al canto, quienes llenarán de música y alegría este encuentro ciudadano.