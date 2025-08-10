Lista la cartelera cultural para Chiapas

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), continúa ofreciendo actividades para toda la familia en múltiples recintos de la geografía estatal, desde este fin hasta la siguiente semana.

Programa

Destaca el concierto De las Marimbas a mi Piano, por el cantautor Arturo Aquino, quien para el sábado 9 de agosto tendrá una presentación en el Teatro de la Ciudad a las 20 horas. Por otro lado, el martes 12 de agosto a las 17 horas, en el Auditorio del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, se presentará el cortometraje “Esta no es mi Piel”.

La historia de un joven transgénero que descubre su verdadera identidad y enfrenta el reto de vivir en un mundo que a veces no está listo para escuchar.

De la misma manera, el Consejo Estatal para Las Culturas y las Artes de Chiapas rendirá homenaje al poeta de Cabeza de Toro, Joaquín Vásquez Aguilar, este 14 de agosto a las 17:30 horas en el Teatro Francisco I. Madero.

En esta importante celebración de crítica literaria, lectura de poemas, música y comentarios de la obra poética, participan destacadas personalidades de las letras de Chiapas.

Museo del Café

Mientras que en el Museo del Café existe una variedad de cursos diseñados para descubrir o mejorar las habilidades creativas.

Tan diversas como coctelería y arte latte, hasta técnicas de barismo y todo lo que necesitas saber dirigido para todos los apasionados del mundo del café, las inscripciones están abiertas en el inmueble.