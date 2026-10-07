Lista la Feria del Empleo para Personas Vulnerables

Este 07 de octubre es la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026, de las ocho de la mañana a dos de la tarde, en la Expo Convenciones Chiapas, ubicada en bulevar Los Castillos número 410, colonia Montes Azules, donde las personas buscadoras de un espacio laboral podrán conocer las vacantes disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

Es un evento dirigido a personas dentro de algunos espectros o discapacidades, organizado por la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), con la participación de unas 50 empresas que ofertarán alrededor de 300 vacantes, desde puestos operativos hasta niveles gerenciales.

Salarios

Todas las ofertas de empleo cuentan con salarios que cumplen con lo establecido por la ley, por lo que ninguna de las vacantes se encuentra por debajo del salario mínimo vigente.

Esta jornada representa un esfuerzo interinstitucional para vincular a personas en situación de vulnerabilidad y con discapacidad, con oportunidades reales de incorporación al mercado laboral formal. También evidencia el trabajo organizado desde la sociedad civil.

Este proyecto fue gestado desde el Comité para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo.