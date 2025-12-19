Lista la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

Autoridades estatales presentaron la cartelera oficial de actividades artísticas de la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, una de las expresiones culturales más emblemáticas y representativas de nuestra entidad.

Destaca el poco cartel de los artistas invitados por las autoridades mientras que los ciudadanos organizados de Chiapa de Corzo tienen perfectamente organizadas sus fechas, salidas y actividades.

Comunidad

El acompañamiento festivo institucional busca sumar a las actividades que se realizan desde la sociedad civil creadas a través de sus propias creencias y organizaciones. Los habitantes desarrollan, preservando las tradiciones, identidad y patrimonio.

Esto se dio a conocer en el marco de la convocatoria para participar en los concursos artesanales edición 2026, que reconocen el talento, la creatividad y el legado de las y los artesanos chiapanecos.

Los artistas son: Junior Klan, Chicapalá, Grupo California, Grupo 3 + 2, Arturo Aquino, Memo Garza, El Yaqui y Juanma y finalmente Chico Che Chico.

Parachicos y Chiapanecas

Por otro lado, las actividades del pueblo inician cada año el 4 de enero con la participación de niñas y niños como Parachicos y Chiapanecas, en honor al Niño de Atocha.

El 8 de enero se lleva a cabo la primera salida de Las Chuntá, quienes recorren las principales calles del pueblo.

El 14 de enero se celebra el Día de las Chiapanecas.

El 15 de enero se realiza la primera salida de Parachicos y Chiapanecas en honor al Señor de Esquipulas. Mientras que el 17 de enero se lleva a cabo la segunda salida en honor a este santo.

Para el 20 de enero se registra una de las mayores presencias de Parachicos y Chiapanecas, en honor a San Sebastián. El día 21 de enero, el pueblo continúa de fiesta con el Combate Naval; el 22 de enero con el desfile de carros alegóricos y el 23 de enero se realiza la última salida de Parachicos y Chiapanecas, así como la misa de cambio de prioste, con lo que concluyen las celebraciones.