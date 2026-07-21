Lista la Guardia Estatal de Turismo

Tras el banderazo oficial de las vacaciones de verano, en Chiapas se han redoblado las acciones de seguridad para recibir a los visitantes en las distintas zonas turísticas, lo que ha obligado el despliegue de la Guardia Estatal de Turismo a siete puntos estratégicos de la entidad.

De acuerdo con la dependencia de seguridad, un total de 40 elementos operativos y 21 unidades han sido distribuidos a los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Ocosingo, Tonalá, Palenque y Tapachula.

La Guardia indicó que el objetivo principal es fortalecer la seguridad y brindar atención a la población turista durante su estancia en territorio chiapaneco.

Módulo

También se anunció que se cuenta con un módulo móvil itinerante que recorre de manera permanente los principales puntos turísticos para acercar servicios de orientación, apoyo y atención inmediata.

Las acciones operativas incluyen patrullajes preventivos, recorridos a pie, apoyo vial, orientación turística y acciones de proximidad social.

Dijeron que la presencia será de manera permanente con la intención de prevenir incidentes y atender de manera inmediata a la ciudadanía y a los turistas.

El módulo móvil itinerante reforzará estas labores, de acuerdo a lo previsto, recorrerá los distintos puntos de alta afluencia, y brindará atención cercana y pronta a los visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Finalmente, la Guardia Estatal de Turismo reiteró que el principal eje es mantener un ambiente seguro para que la población pueda disfrutar de los atractivos del estado en completa calma, coordinado con otras instancias que se sumarán al operativo de vacaciones seguras.