Lista la venta de flores de nochebuena

Vendedores de plantas de nochebuena han comenzado su venta en el parque 5 de Mayo, este espacio luce adornado de esta característica flor; pese a que las ventas se han mantenido bajas, esperan que conforme inicie diciembre las ganancias mejoren.

Calificaron las ventas como “tranquilas” pero a falta de un mes para las celebraciones dijeron que es común que las personas compren de último momento sus flores de nochebuena y ahí es donde las ventas repuntan.

Bajo unas carpas que cubren a las plantas del sol, apiladas en filas resalta el color rojo de esta característica flor, sin embargo, también se aprecian tonalidades blancas, rosas y amarillas.

Precios

Don Miguel, vendedor de nochebuena, aseguró que los puestos se instalaron desde hace una semana, la mayoría del producto es traído de Puebla y los precios varían de acuerdo al tamaño de las plantas.

Las más pequeñas se ofertan hasta en 30 pesos, le siguen de 40, 50 y hasta los mil pesos, que aunque parezca extraño muchas personas suelen comprar estas plantas para decorar sus hogares, negocios o en cuestión de religión para los nacimientos.

El vendedor explicó que también han comenzado a exhibir pinos debido a que muchas familias optan por comprar un árbol natural, el cual puede durarles mucho más tiempo que uno comercial, todo dependerá del cuidado que se le dé al ejemplar.

“Hay pinos ciprés y pino cedrela, y cuestan 450 pesos o 550, depende del tamaño que elija, hay de todo, pequeños y más altos”, reveló.

Los vendedores hicieron un llamado a las personas para que acudan y visiten los puestos a fin de que contribuyan al comercio local y a su vez decorar sus espacios con la nochebuena y otras plantas que se ofrecen.