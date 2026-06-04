Listas en SCLC rutas de evacuación y refugios temporales

La tercera regidora de San Cristóbal, Laura Montoya, informó que la ciudad ya cuenta tanto con rutas de evacuación como con refugios temporales ante la temporada de ciclones tropicales y huracanes que comprende del 15 de mayo al 30 de noviembre.

Durante su intervención en la sesión de cabildo, Montoya mencionó que los refugios temporales se encuentran en la base de Protección Civil (PC), la estación de bomberos y el Centro de convenciones El Carmen. Sin embargo, este último recinto mostró goteras importantes durante la lluvia torrencial del 22 de mayo.

Asimismo, la regidora invitó a informarse a través de fuentes oficiales y no dejarse llevar por las redes sociales “que no tienen información confiable”. En ese sentido, mencionó las redes sociales de PC estatal y municipal, de Conagua y de la propia edil, Fabiola Ricci.

Prevención

También llamó a evitar cruzar ríos o corrientes de agua. Sobre este punto, cabe mencionar que como parte de la reconstrucción del bulevar de la zona norte se derribo el puente por el que las personas cruzaban el río.

La presidenta, Fabiola Ricci, informó que ya se puso en contacto con la empresa para realizar la limpieza correspondiente al río, e invitó a tener cuidado al cruzar la zona, pues sólo ha quedado una pequeña vía.

Laura Montoya advirtió que este año el fenómeno denominado coloquialmente como el Super Niño viene con más potencia. Explicó que dicho evento climático se da cuando las aguas del océano Pacífico se calientan y hace que “llueva menos pero más fuerte”.