Listo el aeropuerto para Semana Santa

Las buenas calificaciones del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo, permiten posicionar a Chiapas como uno de los destinos más demandados de cara a las próximas vacaciones de Semana Santa en Mexico, explicó Antonio Noguera Zurita, director general de la Sociedad Operadora del Aeropuerto.

Detalló que existen diversas calificadoras de operadores de turismo, como eDestinos, en donde el Aeropuerto de Chiapas destaca por su accesibilidad y cercanía a otros espacios turísticos, con calificación de 4.4 de un total de cinco puntos.

Asimismo, explicó que recientemente se realizaron mejoras instruidas por el gobernador Eduardo Ramírez porque existe el interés en tener una puerta aérea digna a Chiapas, dijo.

Entre las mejoras, además de una escenografía de bienvenida, música, café, parachicos y chiapanecas, destaca la expansión con obras significativas para aumentar la capacidad operativa del aeropuerto, incluyendo la ampliación del edificio terminal.

Denuncia

En relación a la denuncia por presuntas irregularidades en las operaciones del aeropuerto, el administrador dijo que se mantendrá al margen de dichos señalamientos.

Explicó que su trabajo es transparente y probado, por lo que confiado de las instituciones permitirá que el señalamiento siga su curso, para en su momento exponer con claridad y transparencia todo lo relacionado al incidente referido.

Y es que dijo que en todo momento ha buscado, dentro de la Ley, generar las mejores condiciones de conectividad aérea en beneficio a Chiapas, y eventualmente esta búsqueda puede afectar algunos intereses, pero reiteró que se están construyendo los mejores escenarios para el aeropuerto.