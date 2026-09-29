Listo el Congreso de Tecnología e Ingeniería

El Instituto de Ingenieros Industriales del Estado de Chiapas presentó los pormenores de la tercera edición del Congreso Internacional de Tecnología e Ingeniería 2026, que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de octubre en el Expo Convenciones Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez.

Francisco Javier Ruiz Cruz, presidente del Consejo Directivo del Instituto de Ingenieros Industriales, extendió la invitación a colegas, estudiantes, medios de comunicación, empresarios, emprendedores e innovadores de la capital y de todo el estado.

El programa contempla 15 conferencias magistrales con un panel de expertos internacionales, nacionales y estatales, quienes compartirán las tendencias que están redefiniendo la industria.

Actividades

Asimismo, se realizarán 10 talleres workshop o de trabajo, descritos como sesiones prácticas donde la teoría se encuentra con la realidad y permitirán a los asistentes aplicar nuevas herramientas.

Como parte de las actividades se desarrollarán tres plataformas en las que los participantes podrán demostrar su talento: un concurso de innovación en electromovilidad, concurso de carteles científicos y tecnológicos y una olimpiada intercolegial de Inteligencia Artificial.

Ruiz Cruz señaló que el tiempo de cada persona es valioso y activo, por lo que se aseguraron de que cada hora invertida en el congreso se traduzca en un crecimiento profesional comprobable.

Valor curricular

Añadió que los reconocimientos expedidos cuentan con valor y respaldo curricular internacional, un sello de distinción que validará las competencias de los participantes ante cualquier organización del mundo.

Las inscripciones ya están abiertas y se otorga un 20 % de descuento al donativo inicial. Se prevé una asistencia aproximada de 400 personas. Los informes pueden solicitarse vía WhatsApp al 961 143 87 68.