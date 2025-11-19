Listo el Festival Internacional Cervantino Barroco

Con la participación de más de 200 artistas, se realizará del 28 al 30 de noviembre el XXIII Festival Internacional Cervantino Barroco en San Cristóbal de Las Casas.

En conferencia de prensa, Cicerón Aguilar Acevedo, coordinador de Enseñanza y Fomento Artístico del Coneculta; Blanca Ricci Diestel, directora del Museo de San Cristóbal (Musac); y la regidora Dayana Chacón Martínez, dieron a conocer este martes el programa de actividades que se realizará en diversas sedes del Centro Histórico.

Explicaron que la edición 2025, titulada Pluricultural, reunirá música, danza, teatro, feria del libro, artes plásticas y actividades dirigidas al público infantil, juvenil, académico y general.

Señalaron que las actividades se desarrollarán de 9:00 a 20:00 horas en teatros, centros culturales, iglesias y espacios alternos.

Entre los espectáculos destacan la presentación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas, danza del dragón chino, música tradicional con el grupo de cuerdas de Oxchuc, así como la presentación del grupo Agüita de Coco.

Además, se contará con la participación de la reconocida cantautora y actriz oaxaqueña Miroslava, quien ofrecerá un espectáculo especial dentro del programa estelar.

Los organizadores subrayaron que este festival, con más de dos décadas de historia, continúa consolidando a San Cristóbal de Las Casas como referente cultural de la región, ofreciendo actividades totalmente gratuitas para habitantes y visitantes. La programación completa puede consultarse mediante el código QR difundido por Coneculta.