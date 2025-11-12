Listo el Proyecto Posh 2025

Del 12 al 15 de este mes de noviembre se llevará a cabo la edición número 17 del Festival Internacional de Expresiones Culturales de la Nueva Generación Proyecto Posh 2025 en San Cristóbal de Las Casas.

El festival tiene como centro a las artes literarias y constará de una docena de eventos culturales y recreativos en distintas sedes del centro histórico de San Cristóbal, dieron a conocer los organizadores.

Proyecto Posh 2025 ha sido un evento sin fines de lucro que ha ofrecido una plataforma a más de cinco mil artistas nacionales y extranjeros de las artes escénicas, plásticas, literarias, musicales, audiovisuales y urbanas; todo ello con el apoyo de instituciones públicas y empresas locales que han creído en este foro desde el año 2008.

Se dio a conocer que en esta edición, participarán escritores procedentes de 9 nacionalidades, quienes compartirán sus creaciones literarias con otros artistas y el público en general.

La fiesta literaria estará acompañada de exposiciones fotográficas, presentaciones escénicas, expo venta artística y artesanal, así como una tarde de conciertos. Todo ello en 4 sedes, el Centro Cultural Carlos Jurado, El centro Cultural del Carmen, Catrina Cultu-bar y Marietas Restaurante.

La inauguración está programada para este jueves 13 de octubre a las 12:00 hrs. en el Centro Cultural Carlos Jurado, donde se contará con la participación de la Rondalla Juvenil de Oxchuc (Unich) y del performance prehispánico de la compañía “Escénico Chiapas”, y se dará apertura a la exposición fotográfica de los proyectos “Danzar es Chiapas” y “Enamórate de San Cristóbal” de los artistas Franz Perzu y Balam Quitzé Lizcano.

Constará de tres eventos diarios conformados por mesas de lectura de poesía y narrativa, presentaciones de libros y editoriales; los eventos matutinos con la opción de degustar deliciosos desayunos coletos, las tardes culturales de lectura y performance; y las noches en un ambiente bohemio en las ya famosas “tertulias literarias”.