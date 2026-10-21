Listo el salvamento del libramiento Sur

Terminaron los colados del tramo intervenido sobre el libramiento Sur y carretera a Villaflores, donde una corriente de agua había desplazado uno de los soportes del puente a paso desnivel, por lo que en breve debería reabrirse al 100 por ciento la vialidad.

Cabe mencionar que los trabajos de salvamento se realizaron con el cambio de la tierra por material mejorado, colado de una corta loza de cimentación, soportes y muros de concreto.

Sin embargo, no se realizó ninguna obra hidráulica como habían solicitado vecinos en la zona, señalando que el agua que escurre del cerro representa riesgo para el puente, el paso a desnivel y viviendas en la zona.

Obras

En el área se puede observar que los albañiles retiran la madera utilizada para el colado y realizan ajustes finales, por lo que podría ser reabierta en cualquier momento.

Destacar que en fechas recientes personal de Protección Civil acordonó el perímetro luego que uno de los soportes laterales del puente se desplazara unos 40 centímetros y debajo de él se presentara un socavón.