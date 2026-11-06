Listo puente Rizo de Oro; beneficiará a 300 mil personas

Este fin de semana se inaugurará el puente Rizo de Oro, una obra de infraestructura que se construye en La Concordia, y que, según los datos del Gobierno Federal, generará un beneficio en alrededor de 300 mil personas que viven por la zona.

Con base en las proyecciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, este proyecto permitirá un ahorro de hasta 60 minutos en el cruce de los vehículos, debido a que antes se hacía en pangas o chalanes.

La obra, con arco mixto, tiene una longitud de alrededor de 2.1 kilómetros y es un proyecto único en el país por el tipo de ingeniería que utiliza.

Estructura

El pasado mes de septiembre, la Secretaría informó que la construcción del puente “ha generado cinco mil 715 empleos y beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, quienes ahorrarán hasta una hora al cruzar la presa La Angostura, ya que actualmente dicho recorrido lo hacen a través de pangas o chalanas”.

Se prevé que sea este sábado, durante la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se lleve a cabo la inauguración, a fin de que el Rizo de Oro pueda usarse con toda normalidad por las personas que van a transitar por la zona.

Los trabajos de construcción comenzaron en el año 2023 y tres años después ha quedado listo para su operación. Para todo el desarrollo de los elementos que lo componen, se hizo una inversión por arriba de los mil 800 millones de pesos (mdp).

Además de que la obra permite un ahorro sustancial en el tiempo de traslado, también dará mayor conectividad en dos puntos claves en Chiapas: la región Frailesca y la Sierra Mariscal.

“Esta moderna obra de la ingeniería mexicana tiene una longitud total de 2.1 kilómetros, 405 metros de estructura, 1.7 km de accesos y su diseño en forma de arco mixto, es único en México”, recordó la SICT el pasado mes de septiembre.