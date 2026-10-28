Listo simposio de la selva zoque

Está listo el programa del IV Simposio de Investigación, Manejo y Prácticas de Conservación del Complejo Selva Zoque, a realizarse en la Unicach, con intención de compartir conocimientos, experiencias y propuestas que conectan la investigación científica, los saberes comunitarios y la conservación del territorio.

El evento se realizará por dos días: el 28 y 29 de octubre, para compartir conocimientos, teniendo un programa académico de 9:00 a 18:00 horas, ofreciendo ponencias, conferencias magistrales y conversatorios para dialogar sobre el presente y el futuro de la selva zoque.

Jornadas

También se contará con una Exposición Fotográfica Selva El Ocote, trueque de libros —sobre todo durante los recesos y la comida—, mercadito sustentable, servicio de café a lo largo de las jornadas.

El acto inaugural se realizará en el Auditorio de Rectoría, edificio CUID, planta alta. Las sesiones académicas continuarán en la Sala Audiovisual del ICBIOL. En la clausura se entregará el Reconocimiento a la Conservación de la Selva Zoque.

Área natural

Este complejo es un corredor natural de gran importancia ecológica en el Sureste de México, que abarca los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Es considerado una de las áreas prioritarias para la conservación a nivel global y alberga el mayor remanente de bosque tropical ininterrumpido de la región, siendo crucial para la biodiversidad de Mesoamérica.

El complejo está formado por cinco áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote, el Parque Nacional Cañón del Sumidero y el Área de Protección de Recursos Naturales Villa Allende (administradas por Conanp en Chiapas), y las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica La Pera y Cerro Meyapac (administradas por Semahn en Chiapas).