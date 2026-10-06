Listos los 478 refugios temporales

Chiapas cuenta actualmente con 478 refugios temporales preparados y abastecidos para enfrentar la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales, informó el secretario de Protección Civil estatal, Mauricio Cordero.

Recordó que el año pasado había 578, pero la Coordinación Nacional de Protección Civil implementó una reforma que ya no permite utilizar escuelas como refugios temporales para no afectar la vida normal de los niños cuando tengan que regresar a clases.

Tras un reacomodo, quedaron 478 refugios temporales en el estado, todos listos, preparados y abastecidos para ser activados a cualquier hora del día.

El secretario aseguró que ya están listos, con refugios temporales verificados y despensas en los siete centros desplegados en Chiapas, establecidos y llenos para cualquier emergencia.

Diseño del programa

El funcionario explicó que el programa de temporada de lluvias se inició desde el pasado 15 de mayo, cuando se oficializó el inicio de la temporada a nivel nacional.

Recordó que este año se atravesó por el fenómeno de “El Niño”, lo que provocó que el estado sea considerado como el que menos lluvias ha tenido a nivel nacional, según su promedio.

Recalcó que en octubre se prevé que sea un mes con mucha lluvia en Chiapas, “estaremos un poquito arriba del promedio de año con año”, detalló Cordero.

Agregó que las lluvias continuarán durante todo octubre y que noviembre será un mes complicado, porque se juntará el final de la temporada de lluvias con el principio de la temporada de fríos.

En Tapachula esto traerá lluvias, mientras que en la zona norte de Chiapas, como Pichucalco y Palenque, los frentes fríos se presentan en forma de lluvia y no tanto de frío.

Finalmente, el secretario pidió a la población mantenerse pendiente de las redes sociales de Protección Civil, donde cuentan con un canal de difusión del centro de monitoreo que informa las 24 horas sobre los principales fenómenos.