Listos los panteones para recibir visitantes

Un arco de flores naturales con la leyenda “Viva su legado” ha sido colocado en la entrada principal del panteón municipal de Tuxtla Gutiérrez, adornos listos para recibir a miles de visitantes previo a la celebración del Día de Muertos.

Algunos de los elementos que más lucen son la entrada adornada con flores, una calavera de cartón y el camino de cempasúchil que atraviesa todo el panteón, simbolizando la conexión entre la vida y la muerte.

Como en otros puntos de la ciudad, este espacio fue adornado con flor de cempasúchil, malibú, danas, ramas de juncia y otras flores de temporada, en total se utilizó un aproximado de tres hectáreas de plantas.

Esthela Aguilar, florista que participó en la decoración de este camposanto, dijo que una de las principales intenciones es apoyar a los productores locales quienes en la pandemia se vieron muy afectados en sus sembradíos y les ha costado recuperarse.

“Nosotros que trabajamos todos los años con ellos nos damos cuenta de que no tienen ventas, entonces este año toda la compra de flores de los trabajos de la capital vienen de campos chiapanecos”, explicó la florista.

La mayoría de las flores fueron traídas del municipio de Zinacantán y la Ribera de Chiapa de Corzo, situación que es aprovechada para reactivar la economía del campo “se está cortando y directamente va hacia la ofrenda”.

Trabajo

El trabajo de diseño y decoración del panteón duró cerca de cuatro días, durante este tiempo más de 50 personas entre floristas, choferes, cargadores, ayudantes y demás realizaron un trabajo arduo que apenas fue inaugurado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Es una mezcla de esfuerzo entre personas de la capital y de otros municipios, principalmente de los Altos para celebrar nuestras tradiciones”, señaló Esthela Aguilar.