Listos para afiliación de músicos y transportistas

El titular del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, explicó que recibió al secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, con quien realizó un recorrido por el Hospital General Regional de Especialidades XIV de Septiembre, en Tuxtla Gutiérrez, para constatar los servicios que se ofrecerán a músicos y choferes, que se afiliarán como parte de un programa gubernamental.

Destacó que el IMSS no solo ofrece consultas básicas, sino una infraestructura de tercer nivel diseñada para salvar vidas y rehabilitar de manera integral al trabajador, al contar con 45 especialidades médicas, lo que garantiza que padecimientos complejos sean atendidos.

Detalló que la seguridad social es mucho más que un servicio de salud; al ser un sistema de protección social que garantiza tranquilidad familiar, ya que un afiliado extiende la cobertura a sus hijos estudiantes (hasta los 25 años), padres, esposa o concubina.

En tanto, Luis Pedrero González reconoció que el IMSS Chiapas cuenta con infraestructura moderna para brindar una atención de calidad.

“El hospital XIV de Septiembre es símbolo de áreas dignas y atención oportuna. Afiliarse es apostar por la prevención y el respaldo permanente de una institución que acompaña cada etapa de la vida”, dijo el secretario Luis Pedrero, que fue acompañado por Conrado de la Cruz, subsecretario de Comercio.

Cabe mencionar que esto ocurre en el marco del próximo proceso de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas para transportistas y músicos que impulsa el Gobierno de Chiapas.