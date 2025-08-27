Listos para la Ley de Voluntad Anticipada

Rosario Chacón, presidenta del Consejo Estatal de Notarios de Chiapas, confirmó que iniciaron los trabajos con el Poder Legislativo, para conocer el mecanismo de implementación de la Ley de Voluntad Anticipada, con lo que particulares podrán prescindir de servicios médicos voluntariamente, para encontrar el llamado bien morir.

Explicó que estos trabajos de coordinación, una vez aprobada la Ley, buscarán dejar con mucha claridad cuál será la ruta para notarías, y certificar estas determinaciones que, agregó, son personales y nadie podrá actuar en representación de un segundo.

Asimismo, explicó que es un trabajo complejo, para el cual los notarios de Chiapas están preparados y abiertos a la capacitación y construcción de un modelo de atención.

Agregó que la Legislatura del Congreso del estado tendrá reuniones con los notarios, para explicar los alcances de la ley y trabajar de manera conjunta en la implementación de la misma, que es tocante con otras dependencias, particularmente con Salud, Seguridad y Justicia.

Por ello, dijo que esperan tener avances considerables, y en breve estar en condiciones de iniciar estas certificaciones notariales, que podrían tener un parecido con los actos de testamento.

Legislativo

Por su parte el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas (Jucopo), Mario Guillén, explicó que la Ley de Voluntad Anticipada, conocida entre la población como la del “buen morir”, es una legislación de avanzada en el contexto latinoamericano.

Por ello se busca tener total claridad en su implementación, y dejar en claro que no es un acto de eutanasia, sino una determinación en casos de enfermedades graves.