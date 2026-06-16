Listos para la Marcha por el Orgullo

En rueda de prensa, la comunidad LGBTIQ+ señaló estar preparado y listo para la Marcha por el Orgullo y la Dignidad Tapachula 2026 el próximo 20 de junio, añadieron que será histórico porque además, visibilizarán temas como el respeto y el reconocimiento de parte de autoridades, empresas y sociedad en general.

Coordinada por diversas organizaciones, entre estas la AC Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, que preside el activista y defensor de derechos humanos Rosember López Samayoa, así como el empresario Alfredo Villafuerte y Mario Luna, encargado de imagen y comunicación social.

Los colectivos y activistas hicieron un llamado a los ayuntamientos de Chiapas a sumarse al Día Estatal contra la LGTBIfobia, mismo que fue instaurado por el Gobierno de Chiapas para celebrarse el 17 de cada mes y que deberá traducirse en acciones concretas de inclusión, sensibilización y combate a la discriminación hacia la comunidad.

Por otra parte, anunciaron que el próximo sábado 20 de junio han confirmado la presencia de distintos colectivos provenientes de diversas partes de Chiapas, así como el elenco artístico que estará en la celebración de la comunidad LGBTIQ+, familiares, amigos y población en general.

Luego de la marcha habrá el espectáculo artístico y participarán también: La Banda la Chingononona, Horus Beck, Dkda’s, Coro LGBTTIQ+ de Chiapas y Erika Alcocer.

López Samayoa afirmó que la Marcha implica una responsabilidad, no solo de la comunidad, sino de la sociedad en general y en particular de las autoridades locales, que no han asumido un rol de responsabilidad para atender las problemáticas de discriminación, violencia y falta de derechos que aún enfrenta esta comunidad.