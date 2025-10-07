Listos para recibir a la Carrera Panamericana

La Carrera Panamericana 2025 regresa a Chiapas en el marco de su 75 aniversario, consolidando al estado como un referente del turismo deportivo y cultural en el país.

Como parte de esta celebración, se realizó con éxito el Chiapas Legacy Tour de la Carrera Panamericana, que partió desde Ciudad Cuauhtémoc, Frontera Comalapa, punto emblemático por donde transitaba la ruta original de la Carrera Panamericana; y concluyó en Comitán de Domínguez, donde se realizó una exhibición de autos clásicos acompañada de muestras gastronómicas y expresiones culturales.

Exposición

En continuidad con las actividades, del seis al ocho de octubre se llevará a cabo una exposición de autos clásicos, artesanías y eventos culturales en el Centro de Convenciones y Poliforum Chiapas, en un horario de 12:00 a 20:00 horas abierta al público en general.

El arranque ceremonial de la Carrera Panamericana se realizará el 8 de octubre a las 18:00 horas frente a la catedral de San Marcos en Tuxtla Gutiérrez, mientras que el arranque oficial tendrá lugar el 9 de octubre a las 7:00 horas, en el mismo punto de partida.

Un estado seguro

Este tipo de eventos contribuyen a posicionar a Chiapas como un estado seguro para visitar, promoviendo su riqueza natural y fortaleciendo la proyección del estado a nivel nacional e internacional.