Llama a equilibrar tecnología en regreso a clases

Con el regreso a clases de miles de niñas, niños y adolescentes en Tuxtla Gutiérrez y en todo el estado, el arzobispo de la capital chiapaneca, monseñor José Francisco González González, hizo un llamado a reflexionar sobre los nuevos desafíos que enfrenta la educación, particularmente ante el avance acelerado de la tecnología y la inteligencia artificial.

El prelado, advirtió que el uso desmedido de la tecnología y la inteligencia artificial representa un reto profundo para la educación, y subrayó que el papel del maestro y la convivencia humana siguen siendo insustituibles para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

El líder religioso señaló que actualmente se vive una crisis educativa, ya que desde edades tempranas muchos estudiantes han perdido el interés por asistir a la escuela.

“Las generaciones de primaria ya no quieren estudiar, ya no quieren ir a la escuela”, afirmó, al considerar que este fenómeno está estrechamente ligado al uso indiscriminado de herramientas tecnológicas.

El trato humano

Si bien reconoció que la escuela debe transformarse y adaptarse a los nuevos tiempos, enfatizó que la tecnología no puede sustituir el trato humano que brinda un maestro o maestra.

“Aunque el maestro tenga menos conocimientos que Google o que una inteligencia artificial, transmite otras cosas que no se pueden encontrar ahí”, expresó, destacando valores como la cercanía, la orientación y la formación emocional.

Asimismo, resaltó la importancia de la convivencia grupal dentro de las aulas, al considerar que la escuela es un espacio clave para armonizar el uso de la tecnología con la experiencia humana.

Esta misma responsabilidad, dijo, debe extenderse al hogar, donde muchas veces se recurre a dispositivos electrónicos para tranquilizar a los menores, provocando la pérdida del trato familiar.

Finalmente, el arzobispo advirtió que la falta de equilibrio puede derivar en problemas sociales y de salud emocional, como el aislamiento y la depresión, que a su vez pueden abrir la puerta a adicciones o incluso al suicidio.